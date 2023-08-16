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Дюрант, Холмгрен, Янг, Грин и Риверс были замечены вместе на тренировке

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, молодой игрок «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен, разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг, защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин и свободный агент Остин Риверс вместе потренировались в Лос-Анджелесе.

Дюрант, Холмгрен, Янг, Грин и Риверс тренируются вместе Фото: Социальные сети Campbell Hall Boys Basketball

Дюрант проведёт первый полный сезон за новую команду, в которую был обменян в феврале нынешнего года, и будет бороться за чемпионство.

Холмгрен проведёт свой первый сезон, так как пропустил весь минувший год из-за серьёзной травмы.

Трей вступит в свой шестой сезон в карьере, пытаясь развить командный успех прошлого сезона.

Грин будет играть под руководством нового тренера и с опытными новыми партнёрами по команде.

Остин Риверс поддерживает форму в ожидании приглашения одной из команд лиги.

Дюрант, Янг и Холмгрен провели совместную тренировку: