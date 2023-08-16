Дюрант, Холмгрен, Янг, Грин и Риверс были замечены вместе на тренировке

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, молодой игрок «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен, разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг, защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин и свободный агент Остин Риверс вместе потренировались в Лос-Анджелесе.
Дюрант, Холмгрен, Янг, Грин и Риверс тренируются вместе
Фото: Социальные сети Campbell Hall Boys Basketball
Дюрант проведёт первый полный сезон за новую команду, в которую был обменян в феврале нынешнего года, и будет бороться за чемпионство.
Холмгрен проведёт свой первый сезон, так как пропустил весь минувший год из-за серьёзной травмы.
Трей вступит в свой шестой сезон в карьере, пытаясь развить командный успех прошлого сезона.
Грин будет играть под руководством нового тренера и с опытными новыми партнёрами по команде.
Остин Риверс поддерживает форму в ожидании приглашения одной из команд лиги.
Дюрант, Янг и Холмгрен провели совместную тренировку:
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