В NBA 2K24 появится фирменное празднование Джимми Батлера с минувшего плей-офф

В баскетбольном симуляторе NBA 2K24 появится фирменное празднование лидера «Майами Хит» Джимми Батлера с минувшего плей-офф чемпионата.

В минувшем сезоне НБА «Майами» стал победителем Восточной конференции и дошёл до финала турнира, где уступил в серии «Денвер Наггетс».

33-летний Батлер в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи в предыдущем сезоне. Непосредственно в плей-офф Батлер принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 26,8 очка, делая 6,3 подбора и 5,9 передачи.

Список 12 самых высокорейтинговых баскетболистов в NBA 2K24

Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 98.

Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 96.

Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 96.

Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 96.

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 96.

Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 96.

Джимми Батлер («Майами Хит») — 95.

Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 95.

Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 95.

Девин Букер («Финикс Санз») — 95.

Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — 94.

Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 94.