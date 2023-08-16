Пол Пирс предположил, какую статистику выдаст Виктор Вембаньяма в дебютном сезоне

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» 2008 года и член Зала славы баскетбола Пол Пирс считает, что новичок лиги Виктор Вембаньяма в среднем будет набирать 18 очков и делать 10 подборов за матч в своём дебютном сезоне. Об этом он сообщил в эфире передачи SHOWTIME Basketball.

Вембаньяма был выбран «Спёрс» под первым номером на драфте-2023. 8 июля игрок провёл свой первый матч за «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги. Дебют получился неоднозначным: девять очков, восемь подборов, три результативные передачи и пять блок-шотов. Реализация бросков оказалась неудачной: 2 из 13 удачных бросков, среди которых один из шести удачных трёхочковых.

В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.