Гэри Харрис: Йокич не очень-то и хотел выигрывать MVP в этом году, ему всё равно

Атакующий защитник «Орландо Мэджик» Гэри Харрис высказался по поводу центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Йокичу всё равно на внимание. Он не очень-то и хотел выигрывать MVP в этом году. Он в принципе редко высказывается на эту тему. Однажды он просто сказал: «Я крут, отвечаю».

У них в этом сезоне была небольшая полоса неудач из пяти матчей, после чего Эмбиид взял MVP, и я чувствую, что это сняло с них большое давление как с команды в целом. Но что касается Йокича, то он невероятно самоотвержен. Все это видят сейчас, но он был таким буквально всю свою карьеру», — сказал Харрис в подкасте Джеффа Тига.

Йокич стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером и по очкам, и по подборам, и по передачам. Ранее стало известно, что Йокич не поможет сборной Сербии на чемпионате мира — 2023.