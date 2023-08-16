Один из руководителей клуба НБА: Гриффин должен перейти в «Лейкерс»

Один из руководителей НБА считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» должен подписать контракт с Блэйком Гриффином, который находится в статусе неограниченно свободного агента. Об этом сообщил Эван Мэсси из NBA Analysis Network.
«Блэйк Гриффин всё ещё находится в статусе свободного агента, и я думаю, что он лучше всего подойдёт «Лейкерс». Он был бы отличным дополнением к их составу», — сказал неназванный руководитель одной из команд.
В прошлом сезоне Гриффин принял участие в 41 игре за «Бостон Селтикс». Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА в среднем набирал 4,1 очка, делал 3,8 подбора и 1,5 передачи, при этом набирая 48,5% с игры, 34,8% из-за дуги и 65,6% с линии штрафных бросков.
За карьеру в НБА 34-летний Гриффин в среднем набирает 19 очков, делает 8 подборов и 4 передачи.
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