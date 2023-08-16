Стивен Эй Смит рассказал о ссоре с Ричем Полом из-за споров о Леброне Джеймсе

Именитый телеведущий ESPN Стивен Эй Смит рассказал о своём споре с Ричем Полом, агентом звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я назвал Леброна Джеймса вторым лучшим игроком в истории баскетбола. Поставил его выше Карима Абдул-Джаббара, а он начал вести себя так, словно это оскорбление.

«Я сказал: «Убирайся с глаз моих долой», вот что я ему сказал. Я больше не буду с тобой разговаривать, ты не можешь говорить со мной об этом», — приводит слова Смита The Spun.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.

Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» выведет номер Джеймса из обращения. Напомним, Леброн выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года и изначально играл под 23-м номером. В 2021 году Джеймс начал выступать под номером 6, но в предстоящем сезоне он вновь возьмёт себе номер 23.