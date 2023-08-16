Андре Игуодала объяснил действия Джеймса Хардена в отношении Дэрила Мори

Четырёхкратный чемпион НБА Андре Игуодала высказался по поводу ситуации вокруг разыгрывающего Джеймса Хардена и президента «Филадельфии Сиксерс» по баскетбольным операциям Дэрила Мори.
«У Мори и Китая есть своя история… Джеймса будет трудно наказать, ведь что он сделал не так?», — приводит слова Игуодалы NBA Central.
Игуодала считает, что Харден использовал это в своих интересах, так как в Китае у него будут сторонники, выступающие против Мори, и благодаря этому он может избежать наказания со стороны НБА.
Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает. Также сегодня, 16 августа, стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.
Харден в прошлом сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.
Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:
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