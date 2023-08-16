Стало известно, сколько времени займёт восстановление Кристапса Порзингиса

Латвийский центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис восстановится от травмы стопы к началу тренировочного лагеря команды, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

На сайте опубликовано заявление «Бостон Селтикс», согласно которому восстановление баскетболиста займёт от четырёх до шести недель. Таким образом игрок, который пропустит из-за травмы чемпионат мира — 2023, будет здоров к началу тренировочного лагеря «Бостона» для подготовки к новому сезону Национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, Порзингис перешёл в «Бостон» в июне этого года в результате сделки между тремя командами.

В минувшем сезоне НБА Порзингис в среднем набирал 23,2 очка, а также делал 8,4 подбора и 2,7 передачи за 32,6 минуты за игру в составе «Вашингтона».