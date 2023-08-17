Автомобиль баскетболиста команды «Бизоны» врезался в дерево в Москве

Кабриолет Mustang GT, принадлежащий 33-летнему баскетболисту любительской команды «Бизоны» Борису Спрыгину, врезался в дерево на Подольской улице в Москве, сообщает телеграм-канал Baza. Машина влетела в дерево во время дрифта.
Водитель скрылся с места происшествия, а на пассажирском сиденье осталась его спутница. Источник, со ссылкой на очевидцев, сообщает, что после аварии она плохо формулировала мысли и невнятно артикулировала звуки. Женщину вытащили очевидцы, она была госпитализирована.
Был ли за рулём сам хозяин автомобиля, ещё предстоит выяснить полицейским. По данным источника, после аварии мужчина какое-то время простоял у машины, затем спросил у девушки, пойдёт ли она домой пешком и, не получив ответа, ушёл. Baza со ссылкой на очевидцев сообщает, что это был человек, очень похожий на Спрыгина.
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