Стала известна дата первого матча Джордана Пула против «Голден Стэйт»

Новоиспечённый защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул впервые сыграет против своей бывшей команды «Голден Стэйт Уорриорз» 22 декабря 2023 года.

Напомним, «Вашингтон» и «Голден Стэйт» провели обмен, в результате которого звёздный разыгрывающий Крис Пол отправился в «Уорриорз», а столичная команда получила Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

Джордан провалился в минувшем плей-офф, практически выбыв из ротации в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс», закончившейся поражением для «Уорриорз». Также одной из причин разлада взаимоотношений Пула и команды стала драка с форвардом Дрэймондом Грином, видеозапись которой была анонимно опубликована летом 2022 года.