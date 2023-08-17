Стала известна дата первого матча Джордана Пула против «Голден Стэйт»
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Новоиспечённый защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул впервые сыграет против своей бывшей команды «Голден Стэйт Уорриорз» 22 декабря 2023 года.
Напомним, «Вашингтон» и «Голден Стэйт» провели обмен, в результате которого звёздный разыгрывающий Крис Пол отправился в «Уорриорз», а столичная команда получила Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.
Джордан провалился в минувшем плей-офф, практически выбыв из ротации в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс», закончившейся поражением для «Уорриорз». Также одной из причин разлада взаимоотношений Пула и команды стала драка с форвардом Дрэймондом Грином, видеозапись которой была анонимно опубликована летом 2022 года.
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