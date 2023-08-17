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Кендрик Перкинс: такими темпами Харден может покинуть лигу через год

Кендрик Перкинс: такими темпами Харден может покинуть лигу через год
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Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс раскритиковал поведение звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.

«Джеймсу Хардену есть что терять, и если он не будет осторожен, то может покинуть лигу уже в следующем году. Ему нельзя доверять. В четырёх из пяти последних сезонов он был постоянно недоволен своими командами, НБА не нужно это», — заявил Перкинс в эфире телеканала ESPN.

Напомним, Харден запросил у руководства «Филадельфии» обмен в другую команду из-за того, что не получил от организации желаемое предложение о многолетнем контракте. «Сиксерс», не найдя приемлемого варианта обмена, отказались от поисков нового клуба для игрока, после чего Джеймс в открытую раскритиковал президента команды Дэрила Мори, обвинив его во лжи.

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