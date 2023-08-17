Кендрик Перкинс: такими темпами Харден может покинуть лигу через год

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс раскритиковал поведение звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.
«Джеймсу Хардену есть что терять, и если он не будет осторожен, то может покинуть лигу уже в следующем году. Ему нельзя доверять. В четырёх из пяти последних сезонов он был постоянно недоволен своими командами, НБА не нужно это», — заявил Перкинс в эфире телеканала ESPN.
Напомним, Харден запросил у руководства «Филадельфии» обмен в другую команду из-за того, что не получил от организации желаемое предложение о многолетнем контракте. «Сиксерс», не найдя приемлемого варианта обмена, отказались от поисков нового клуба для игрока, после чего Джеймс в открытую раскритиковал президента команды Дэрила Мори, обвинив его во лжи.
- 17 августа 2023
-
06:28
-
06:19
-
05:58
-
05:40
-
04:11
-
01:05
-
00:55
- 16 августа 2023
-
23:20
-
22:28
-
21:43
-
21:28
-
20:35
-
20:15
-
19:56
-
19:15
-
18:55
-
18:29
-
17:48
-
17:25
-
16:12
-
16:10
-
16:06
-
15:35
-
14:47
-
14:19
-
13:52
-
13:43
-
13:35
-
13:06
-
12:50
-
12:26
-
11:55
-
11:51
-
10:45
-
10:21