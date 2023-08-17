Журналистка ESPN: Эмбиид счастлив играть за «Филадельфию»

Журналистка ESPN Рамона Шелбурн рассказала о том, нравится ли звёздному центровому Джоэлу Эмбииду играть за «Филадельфию Сиксерс».
«Эмбиид счастлив играть за «Филадельфию». Я не думаю, что то, что он поменял информацию в профиле социальной сети является предвестником чего-то. Я думаю, что он просто троллит, это в его стиле», — заявила Шелбурн на радиостанции The Fanatic.
Рамона ссылается на то, что недавно Эмбиид убрал слова о процессе из описания профиля в социальной сети. «Процесс» — важное слово для команды из штата Пенсильвания, обозначающий долгий, тернистый пути клуба к долгожданному чемпионству. Также Джоэл убрал город Филадельфия из графы «Локация».
А вот партнёр именитого центрового по команде Джеймс Харден запросил у руководства «Филадельфии» обмен в другую команду из-за того, что не получил от организации желаемое предложение о многолетнем контракте.
- 17 августа 2023
-
06:28
-
06:19
-
05:58
-
05:40
-
04:11
-
01:05
-
00:55
- 16 августа 2023
-
23:20
-
22:28
-
21:43
-
21:28
-
20:35
-
20:15
-
19:56
-
19:15
-
18:55
-
18:29
-
17:48
-
17:25
-
16:12
-
16:10
-
16:06
-
15:35
-
14:47
-
14:19
-
13:52
-
13:43
-
13:35
-
13:06
-
12:50
-
12:26
-
11:55
-
11:51
-
10:45
-
10:21