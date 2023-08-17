Журналистка ESPN: Эмбиид счастлив играть за «Филадельфию»

Журналистка ESPN Рамона Шелбурн рассказала о том, нравится ли звёздному центровому Джоэлу Эмбииду играть за «Филадельфию Сиксерс».

«Эмбиид счастлив играть за «Филадельфию». Я не думаю, что то, что он поменял информацию в профиле социальной сети является предвестником чего-то. Я думаю, что он просто троллит, это в его стиле», — заявила Шелбурн на радиостанции The Fanatic.

Рамона ссылается на то, что недавно Эмбиид убрал слова о процессе из описания профиля в социальной сети. «Процесс» — важное слово для команды из штата Пенсильвания, обозначающий долгий, тернистый пути клуба к долгожданному чемпионству. Также Джоэл убрал город Филадельфия из графы «Локация».

А вот партнёр именитого центрового по команде Джеймс Харден запросил у руководства «Филадельфии» обмен в другую команду из-за того, что не получил от организации желаемое предложение о многолетнем контракте.