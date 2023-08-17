Журналист ESPN: Бен Симмонс находится в потрясающей физической форме

Журналист ESPN Марк Джонс сообщил об актуальной форме форварда «Бруклин Нетс» Бена Симмонса.
«Я сегодня видел и общался с Беном Симмонсом. Он находится в потрясающей физической форме, он выглядит очень мускулисто. Нынешним летом он много занимался с главным тренером «Нетс» Жаком Воном, а также с партнёрами по команде Ройсом О'Нилом и Деннисом Смитом. Всё сделано ради того, чтобы Симмонс провёл хороший сезон», — написал Джонс в социальных сетях.
Минувший сезон не стал тем сезоном, где Симмонс смог совершить полноценное возвращение к своему былому уровню. Он смог сыграть лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.
«Бруклин» в прошлом плей-офф вылетел на стадии первого раунда, уступив «Филадельфии Сиксерс».
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