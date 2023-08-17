Джон Уолл узнал о том, что его хочет обменять «Вашингтон», от Расселла Уэстбрука

Знаменитый разыгрывающий Джон Уолл рассказал, от кого он узнал о том, что его хочет обменять «Вашингтон Уизардс».
«Рассел Уэстбрук написал мне: «Вашингтон» пытается заполучить меня, но они говорят, что ты не хочешь уезжать»… Я не поверил, поэтому спросил своего агента. Позже информация подтвердилась», — рассказал Уолл на подкасте Tidal League.
В предыдущем сезоне Уолл принял участие в 34 матчах Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 11,4 очка, делая 5,2 передачи и 2,7 подбора при реализации бросков 40,8%, из которых 30,3% – трёхочковые. Баскетболист выступал в составе «Лос-Анджелес Клипперс» и покинул команду в середине сезона.
Стоит отметить, что за последние четыре сезона в Национальной баскетбольной ассоциации 32-летний разыгрывающий принял участие лишь в 74 играх. Игрок неоднократно сталкивался с серьёзными травмами. Большую часть карьеры Уолл провёл в «Вашингтон Уизардс».
Джон Уолл расправился с новичком «Майами» в любительской лиге:
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