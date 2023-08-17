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Энтони Эдвардс подколол Джарена Джексона после данка на тренировке сборной США

Энтони Эдвардс подколол Джарена Джексона после данка на тренировке сборной США
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Звёздный атакующий защитник сборной США и «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс подколол своего товарища по команде Джарена Джексона во время тренировки национальной команды.

«Прыгай! Разве ты не игрок года в защите?» — сказал Эдвардс.

Эдвардс подколол Джексона после данка на тренировке сборной США:

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Сборная США на групповом этапе встретится с командами Греции, Иордании и Новой Зеландии.

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