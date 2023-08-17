Тайрелл Нельсон рассказал, почему он решил перейти в «Уралмаш»

Новобранец «Уралмаша» Тайрелл Нельсон рассказал о том, как он принял решение перейти в команду, выступающую в Единой лиге ВТБ.
«Агент сказал, что есть предложение от команды из России. Сначала я поискал информацию сам, потом поговорил с несколькими друзьями, которые играли в России; с Джей-Джеем, ведь мы из одного города (из Шарлотта); и они все говорят о России, команде и городе только хорошее, это придало мне уверенности в выборе. Так что, когда получил предложение, был очень рад.
В «Уралмаше» собраны отличные игроки. Это только начало, сейчас мы закладываем базу, и я уверен в том, что это будет хороший сезон: у нас много игроков, которые превосходно умеют играть, защищаться и забивать. Так что, я думаю, мы сможем хорошо показать себя в лиге ВТБ», — приводит слова Нельсона пресс-служба команды.
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