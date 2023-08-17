Йеребко ответил звезде WNBA, которую не удовлетворили его извинения за переезд в Россию

Бывший форвард ЦСКА швед Юнас Йеребко ответил звезде WNBA Аманде Зауи, которая ранее раскритиковала его за слова о переезде в Россию.

По мнению Зауи, раскаяние Йеребко в переезде в Россию было неискренним.

«Когда встречаешься с людьми в городе, все настроены позитивно. Я не читаю ничего в газетах, меня нет в социальных сетях. Вот где вся ненависть — в СМИ и так далее. Я держусь от этого подальше. Когда я выхожу в город или что-то подобное, всё позитивно, никогда не было ничего негативного.

Слова Зауи? Я покончил с этим дерьмом. Я не хочу об этом говорить. Я оставил это в прошлом. Я не буду давать никаких комментариев. Просто некоторые люди любят внимание», — приводит слова Йеребко Göteborgs-Posten со ссылкой на Expressen.