Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский объяснил, почему Кристапс Порзингис не дорос до уровня суперзвезды

Владимир Гомельский объяснил, почему Кристапс Порзингис не дорос до уровня суперзвезды
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу центрового «Бостон Селтикс» и сборной Латвии Кристапса Порзингиса.

«Кристапс Порзингис обладает уникальным сочетанием физических качеств (рост, скорость, прыгучесть и координация движений). Но ему откровенно не хватает физической силы и выносливости. Я думал, что к своему третьему сезону в НБА он обретёт недостающие качества и займёт место, которое до него занимал Дирк Новицки.

Но не случилось. Складывается впечатление, что Порзингис доволен своей зарплатой, своим игровым временем и своими «путешествиями» из клуба в клуб. До уровня суперзвезды он так и не дорос», — написал Гомельский на своём сайте.

Сколько не ждать Кристапса:
В «Бостоне» не беспокоятся по поводу травмы Порзингиса, из-за которой он пропустит ЧМ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023