Владимир Гомельский объяснил, почему Кристапс Порзингис не дорос до уровня суперзвезды
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу центрового «Бостон Селтикс» и сборной Латвии Кристапса Порзингиса.
«Кристапс Порзингис обладает уникальным сочетанием физических качеств (рост, скорость, прыгучесть и координация движений). Но ему откровенно не хватает физической силы и выносливости. Я думал, что к своему третьему сезону в НБА он обретёт недостающие качества и займёт место, которое до него занимал Дирк Новицки.
Но не случилось. Складывается впечатление, что Порзингис доволен своей зарплатой, своим игровым временем и своими «путешествиями» из клуба в клуб. До уровня суперзвезды он так и не дорос», — написал Гомельский на своём сайте.
Сколько не ждать Кристапса:
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