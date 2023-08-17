Пирс: многие, кто подписывает большой контракт, больше не испытывают голода до баскетбола

Легендарный баскетболист Пол Пирс выразил своё разочарование тем, что некоторые игроки НБА теряют мотивацию после подписания крупных контрактов.

Как известно большинству болельщиков, в НБА часто наблюдается повышенная мотивация игроков в год заключения контракта. В поисках более высокой зарплаты эти игроки часто повышают свою результативность до невиданных высот. Но после заключения долгожданного контракта их показатели снижаются, что разочаровывает команды, с которыми они заключили контракт, и болельщиков.

Хотя на данный момент такое развитие событий уже не вызывает удивления, Пирс подчеркнул, что это просто выглядит неправильно. В связи с этим он не может не разочароваться в подобных игроках НБА.

«Кевин Гарнетт как-то сказал: «Если вы хотите увидеть, кто этот парень по-настоящему, дайте ему кучу денег»… Я тогда этого не понял… Многие парни, которые подписывают такие большие контракты, больше не испытывают голода», — приводит слова Пирса ClutchPoints.