Инсайдер назвал команду, в которую может перейти Джоэл Эмбиид

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид может стать игроком «Хьюстон Рокетс», сообщает инсайдер Келли Ико.

Ранее сообщалось, что Эмбиид может запросить обмен в другую команду. Говорилось, что интерес к игроку проявляет «Нью-Йорк Никс».

«Ещё одна команда — «Хьюстон», просто из-за связи между Джоэлом и Име Удокой. Возможно, в ближайший год или около того… потому что, конечно, если Джоэл останется в этом сезоне и доиграет его до конца, это одно. Но если Джоэл скажет: «Я тоже хочу уйти», то я думаю, что «Нью-Йорк» и «Хьюстон» — это две команды, на которые стоит обратить внимание», — сказал Ико.

В минувшем розыгрыше плей-офф НБА Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при 43,1% реализации бросков с игры, 17,9% — трёхочковых.