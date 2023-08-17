Остин Риверс назвал топ-7 игроков в НБА сегодня
Поделиться
Защитник Остин Риверс поделился мнением о семи лучших игроках, продолжающих выступление в Национальной баскетбольной ассоциации.
«Никола Йокич – номер один. Яннис Адетокунбо – второй. Стефен Карри – третий. Лука Дончич – номер четыре. Джоэл Эмбиид – пятый, Джейсон Тейтум – шестой и Леброн Джеймс – седьмой. Это мои семь лучших игроков в НБА сегодня. По Леброну могли бы быть вопросы, но он и сейчас доминирующий игрок», — сказал Риверс в интервью RingerNBA.
Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:
Ранее инсайдер по «Чикаго Буллз» Кей Си Джонсон заявил, что была большая вероятность того, что «Большое трио» в лице Леброна, Дуэйна Уэйда и Криса Боша могло образоваться не в «Майами Хит», а в «Чикаго».
Как «Чикаго» чуть не повезло:
Комментарии
- 17 августа 2023
-
17:39
-
17:21
-
16:41
-
15:57
-
14:55
-
14:41
-
13:32
-
13:29
-
13:03
-
12:31
-
12:15
-
11:56
-
11:37
-
11:35
-
11:23
-
10:30
-
10:20
-
10:03
-
09:54
-
09:43
-
08:37
-
08:03
-
07:33
-
06:28
-
06:19
-
05:58
-
05:40
-
04:11
-
01:05
-
00:55
- 16 августа 2023
-
23:20
-
22:28
-
21:43
-
21:28
-
20:35
Партнерский контент