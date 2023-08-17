Остин Риверс назвал топ-7 игроков в НБА сегодня

Защитник Остин Риверс поделился мнением о семи лучших игроках, продолжающих выступление в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Никола Йокич – номер один. Яннис Адетокунбо – второй. Стефен Карри – третий. Лука Дончич – номер четыре. Джоэл Эмбиид – пятый, Джейсон Тейтум – шестой и Леброн Джеймс – седьмой. Это мои семь лучших игроков в НБА сегодня. По Леброну могли бы быть вопросы, но он и сейчас доминирующий игрок», — сказал Риверс в интервью RingerNBA.

Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:

Ранее инсайдер по «Чикаго Буллз» Кей Си Джонсон заявил, что была большая вероятность того, что «Большое трио» в лице Леброна, Дуэйна Уэйда и Криса Боша могло образоваться не в «Майами Хит», а в «Чикаго».