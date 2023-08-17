Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Остин Риверс назвал топ-7 игроков в НБА сегодня

Остин Риверс назвал топ-7 игроков в НБА сегодня
Комментарии

Защитник Остин Риверс поделился мнением о семи лучших игроках, продолжающих выступление в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Никола Йокич – номер один. Яннис Адетокунбо – второй. Стефен Карри – третий. Лука Дончич – номер четыре. Джоэл Эмбиид – пятый, Джейсон Тейтум – шестой и Леброн Джеймс – седьмой. Это мои семь лучших игроков в НБА сегодня. По Леброну могли бы быть вопросы, но он и сейчас доминирующий игрок», — сказал Риверс в интервью RingerNBA.

Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:

Ранее инсайдер по «Чикаго Буллз» Кей Си Джонсон заявил, что была большая вероятность того, что «Большое трио» в лице Леброна, Дуэйна Уэйда и Криса Боша могло образоваться не в «Майами Хит», а в «Чикаго».

Как «Чикаго» чуть не повезло:
Инсайдер «Чикаго»: Джеймс, Уэйд и Бош могли соединиться в «Чикаго», а не в «Майами»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023