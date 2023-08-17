Гомельский оценил шансы сборной Латвии на ЧМ, за которую не сыграет Порзингис
Поделиться
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о шансах сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира. На групповом этапе латвийцы сыграют с национальными командами Франции, Канады и Ливана.
«Франция — безусловный фаворит. Латвия и Канада будут бороться за второе место в группе. Я отдаю предпочтение Канаде. И это не зависит от участия Порзингиса в чемпионате мира», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Ранее стало известно, что центровой «Бостон Селтикс» и сборной Латвии Кристапс Порзингис пропустит чемпионат мира. Турнир пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября.
Порзингиса точно не ждать:
Комментарии
- 17 августа 2023
-
17:39
-
17:21
-
16:41
-
15:57
-
14:55
-
14:41
-
13:32
-
13:29
-
13:03
-
12:31
-
12:15
-
11:56
-
11:37
-
11:35
-
11:23
-
10:30
-
10:20
-
10:03
-
09:54
-
09:43
-
08:37
-
08:03
-
07:33
-
06:28
-
06:19
-
05:58
-
05:40
-
04:11
-
01:05
-
00:55
- 16 августа 2023
-
23:20
-
22:28
-
21:43
-
21:28
-
20:35
Партнерский контент