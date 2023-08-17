Гомельский оценил шансы сборной Латвии на ЧМ, за которую не сыграет Порзингис

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о шансах сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира. На групповом этапе латвийцы сыграют с национальными командами Франции, Канады и Ливана.

«Франция — безусловный фаворит. Латвия и Канада будут бороться за второе место в группе. Я отдаю предпочтение Канаде. И это не зависит от участия Порзингиса в чемпионате мира», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее стало известно, что центровой «Бостон Селтикс» и сборной Латвии Кристапс Порзингис пропустит чемпионат мира. Турнир пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября.