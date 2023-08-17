Адвокат раскрыл, какой срок грозит баскетболисту, ставшему виновником пьяного ДТП

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов высказался о сроке, который может грозить баскетболисту любительской команды «Бизоны» Борису Спрыгину за ДТП. Как было установлено впоследствии, его он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, Спрыгин врезался в дерево на Подольской улице в Москве, скрывшись с места происшествия. На пассажирском сиденье осталась его спутница.

«В истории с Борисом Спрыгиным, который попал в Москве в ДТП, оставил место происшествия, имеется информация, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому юридическая квалификация его действий будет по статье 264 ч. 2, пункты «а» и «б» — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью, если это будет доказано. Наказание по данной статье будет от трёх до семи лет лишения свободы.

Повторюсь, здесь необходимо будет провести экспертизу пассажирки. И если будет установлено, что ей причинён тяжкий вред здоровью, дело будет возбуждено. И срок — от трёх до семи лет, а не два года, как пишут СМИ, потому что это часть 2 статьи 264 УК РФ. Речь идёт именно о совершении ДТП, повлёкшего причинение тяжкого вреда здоровью, в состоянии алкогольного опьянения с оставлением места ДТП. Поэтому наказание будет таким.

Насколько я понимаю, баскетболист не был судим, так что реальный срок ему вряд ли грозит. Но если дело будет направлено в суд и его вина будет доказана, то условный срок, конечно, ему грозит», — приводит слова Калинова «Газета.Ru».