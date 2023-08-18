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«Лейкерс» сделали пожертвование на помощь пострадавшим от пожаров на Гавайях

«Лейкерс» сделали пожертвование на помощь пострадавшим от пожаров на Гавайях
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«Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с некоторыми другими спортивными командами Лос-Анджелеса пожертвует в общей сложности $ 450 000 Американскому Красному Кресту, чтобы помочь пострадавшим от лесных пожаров на Гавайях. Об этом сообщили в пресс-службе «озёрников».

«Лейкерс» регулярно проводят тренировочные сборы на Гавайях. В настоящий момент остров Мауи, располагающийся в этом штате, столкнулся с сильнейшими лесными пожарами. Известно о более сотни жертв. Многие числятся без вести пропавшими. Пожар на Мауе начался 8 августа и быстро распространился по всему острову.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Д'Анджело Расселл отписался от аккаунта клуба в популярной социальной сети.

Леброн Джеймс тепло поприветствовал Лионеля Месси:

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