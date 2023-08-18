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Сын Майкла Джордана ответил на вопрос о свадьбе с Ларсой Пиппен

Сын Майкла Джордана ответил на вопрос о свадьбе с Ларсой Пиппен
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Маркус Джордан, сын легенды НБА Майкла Джордана, ответил на вопрос по поводу возможной женитьбы на Ларсе Пиппен — бывшей супруге экс-одноклубника Майкла Скотти Пиппена.

«Будет ли свадьба? Мы ищем место», — приводит слова Маркуса TMZ.

Напомним, Ларса и Скотти Пиппены развелись в 2021 году после 14 лет брака. Примечательно, что разница в возрасте между сыном Джордана и экс-супругой Пиппена составляет 17 лет. Ранее сообщалось, что Джордан не одобряет отношения сына.

Майкл Джордан и Скотти Пиппен были товарищами по команде «Чикаго Буллз» и вместе выиграли шесть чемпионатов НБА в 1990-х годах. Впоследствии отношения между ними охладились.

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:

Что Ларса говорила ранее:
Ларса Пиппен ответила, разговаривает ли с бывшим мужем о сыне Джордана
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