Сын Майкла Джордана ответил на вопрос о свадьбе с Ларсой Пиппен
Поделиться
Маркус Джордан, сын легенды НБА Майкла Джордана, ответил на вопрос по поводу возможной женитьбы на Ларсе Пиппен — бывшей супруге экс-одноклубника Майкла Скотти Пиппена.
«Будет ли свадьба? Мы ищем место», — приводит слова Маркуса TMZ.
Напомним, Ларса и Скотти Пиппены развелись в 2021 году после 14 лет брака. Примечательно, что разница в возрасте между сыном Джордана и экс-супругой Пиппена составляет 17 лет. Ранее сообщалось, что Джордан не одобряет отношения сына.
Майкл Джордан и Скотти Пиппен были товарищами по команде «Чикаго Буллз» и вместе выиграли шесть чемпионатов НБА в 1990-х годах. Впоследствии отношения между ними охладились.
Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:
Что Ларса говорила ранее:
Комментарии
- 18 августа 2023
-
00:52
-
00:05
- 17 августа 2023
-
23:05
-
22:01
-
21:22
-
20:20
-
19:17
-
18:16
-
17:39
-
17:21
-
16:41
-
15:57
-
14:55
-
14:41
-
13:32
-
13:29
-
13:03
-
12:31
-
12:15
-
11:56
-
11:37
-
11:35
-
11:23
-
10:30
-
10:20
-
10:03
-
09:54
-
09:43
-
08:37
-
08:03
-
07:33
-
06:28
-
06:19
-
05:58
-
05:40
Партнерский контент