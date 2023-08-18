«Лейкерс» показали, как Энтони Дэвис поддерживает форму в межсезонье

Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс» показала фотографии с тренировочного процесса одного из лидеров команды, Энтони Дэвиса. Снимки были сделаны в тренажёрном зале.
«Летняя работа», — говорится в описании к фотографиям.
Фото: https://twitter.com/Lakers
Фото: https://twitter.com/Lakers
Напомним, Дэвис перешёл в «Лос-Анджелес» в июне 2019 года в результате обмена с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс». Энтони помог команде завоевать титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации уже в первом сезоне. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.
Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:
Ранее баскетбольный эксперт Стивен Эй Смит дал комментарий по поводу нового контракта Дэвиса с «Лос-Анджелесом».
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