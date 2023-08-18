Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андре Игуодала прояснил позицию по игре Джордана Пула в прошлом сезоне НБА

Андре Игуодала прояснил позицию по игре Джордана Пула в прошлом сезоне НБА
Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА Андре Игуодала высказался о бывшем товарище по «Голден Стэйт Уорриорз», а ныне игроке «Вашингтон Уизардс» Джордане Пуле.

«Многие считают, будто у него был плохой сезон. Когда я слышу такое, то просто этого не понимаю – плохой сезон? В среднем он набирал по 20 очков», — сказал Игуодала на канале Gil's Arena в YouTube.

В плей-офф минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Пул принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем 34,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 25,4%. В регулярном чемпионате Джордан набирал 20,4 очка, делал 4,5 передачи и 2,7 подбора.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:

Пул против «Уорриорз»:
Стала известна дата первого матча Джордана Пула против «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023