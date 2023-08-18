Андре Игуодала прояснил позицию по игре Джордана Пула в прошлом сезоне НБА

Четырёхкратный чемпион НБА Андре Игуодала высказался о бывшем товарище по «Голден Стэйт Уорриорз», а ныне игроке «Вашингтон Уизардс» Джордане Пуле.

«Многие считают, будто у него был плохой сезон. Когда я слышу такое, то просто этого не понимаю – плохой сезон? В среднем он набирал по 20 очков», — сказал Игуодала на канале Gil's Arena в YouTube.

В плей-офф минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Пул принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем 34,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 25,4%. В регулярном чемпионате Джордан набирал 20,4 очка, делал 4,5 передачи и 2,7 подбора.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»: