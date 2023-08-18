Энес Кантер рассказал, сколько очков набирал бы в женской НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер высказался на тему трансгендеров в женском спорте. Кантер выразил осуждение подобной практики, подчеркнув, что он бы набирал по 60 очков и совершал 30 подборов за матч в женской НБА (WNBA).
«Где все борцы за права женщин? Почему никто не возмущается? Просто действительно интересно, почему это вообще стоит на повестке и обсуждается? Я хочу сказать, если меня допустят, я буду набирать в среднем 60 очков и делать 30 подборов за матч», — сказал Кантер в эфире Fox News.
Кантер пребывает в статусе свободного агента с февраля 2022 года, когда «Бостон Селтикс» обменял его в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его.
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