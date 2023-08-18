Игуодала назвал игрока НБА, который по менталитету ближе всех к Коби Брайанту

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала высказался о лидере «Майами Хит» Джимми Батлере. Ранее Игуодала был товарищем Батлера по команде, когда тоже выступал за «Майами». По словам Андре, Батлер по менталитету ближе всех к легендарному Коби Брайанту.

«По менталитету он, наверное, ближе всего к Коби Брайанту. Он умеет находить способ добиваться победы. Я никогда не видел такой воли», — сказал Игуодала на канале Gil's Arena в YouTube.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:

Ранее знаменитый российский баскетболист Сергей Моня высказался о предматчевом анализе в Национальной баскетбольной ассоциации, а также вспомнил игру против Брайанта.