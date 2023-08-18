Макхэйл: когда я возглавлял «Хьюстон», Харден приехал в лагерь толстым и не хотел играть

Аналитик НБА, член Зала славы и бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» Кевин Макхэйл высказался по поводу конфликта внутри «Филадельфии Сиксерс» между разыгрывающим Джеймсом Харденом и президентом по баскетбольным операциям Дэрилом Мори. Ранее сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.
«Да, я не сильно удивлён. Джеймс хотел большое продления контракта с «Филадельфией», но «Филадельфия» ему этого не дала, и это не решение Дэрила. Конечно, в какой-то степени Дэрил тоже причастен, но это было решение владельца клуба. Харден был по-настоящему зол, когда сказал, что Дэрил солгал ему. Но знаете, может, они посмотрели седьмой матч с «Селтикс» и сказали: «Нам это неинтересно».
Человек, которого мне больше всего жаль, — это Джоэл Эмбиид.Этот парень становится MVP, но когда твоя команда расколота, когда один из двух лучших игроков говорит: «Я ухожу отсюда. Этот парень лжец», — то нет ни единого шанса на победу.
Когда я был главным тренером «Хьюстона», он приехал в тренировочный лагерь толстым и не хотел играть. И я был уволен 11 матчей спустя. У него был план», — приводит слова Макхэйла Heavy.
Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:
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