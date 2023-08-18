Гомельский рассказал, что нужно сделать «Нетс» для повышения конкурентоспособности в НБА

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу клуба НБА «Бруклин Нетс». У Владимира поинтересовались, есть ли какая-то позиция, которая нуждаются в усилении? Гомельский высказал мнение, что команде необходимо совершенствовать ротацию.
«Стартовая пятёрка вполне боеспособная. Мне кажется, необходимо совершенствовать ротацию. Нужны качественные бэк-ап центр, разыгрыывающий и атакующий защитник», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в прошлом сезоне НБА «Бруклин» дошёл до четвертьфинала Восточной конференции НБА, где проиграл «Филадельфии Сиксерс». Счёт в серии был 0-4.
Патрик Миллз попал 30 трёхочковых бросков за минуту:
Ранее Гомельский поделился мнением о шансах сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира.
- 18 августа 2023
-
15:20
-
14:46
-
13:51
-
13:05
-
12:46
-
11:54
-
11:11
-
10:23
-
09:48
-
04:30
-
00:52
-
00:05
- 17 августа 2023
-
23:05
-
22:01
-
21:22
-
20:20
-
19:17
-
18:16
-
17:39
-
17:21
-
16:41
-
15:57
-
14:55
-
14:41
-
13:32
-
13:29
-
13:03
-
12:31
-
12:15
-
11:56
-
11:37
-
11:35
-
11:23
-
10:30
-
10:20