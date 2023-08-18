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Гомельский рассказал, что нужно сделать «Нетс» для повышения конкурентоспособности в НБА

Гомельский рассказал, что нужно сделать «Нетс» для повышения конкурентоспособности в НБА
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Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу клуба НБА «Бруклин Нетс». У Владимира поинтересовались, есть ли какая-то позиция, которая нуждаются в усилении? Гомельский высказал мнение, что команде необходимо совершенствовать ротацию.

«Стартовая пятёрка вполне боеспособная. Мне кажется, необходимо совершенствовать ротацию. Нужны качественные бэк-ап центр, разыгрыывающий и атакующий защитник», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в прошлом сезоне НБА «Бруклин» дошёл до четвертьфинала Восточной конференции НБА, где проиграл «Филадельфии Сиксерс». Счёт в серии был 0-4.

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Ранее Гомельский поделился мнением о шансах сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира.

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