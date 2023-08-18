Кевин Дюрант встретился с рэпером Дрейком, сменившим образ
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант во время тренировки в межсезонье встретился с популярным рэпером Дрейком, решившим посетить занятие. Многие фанаты обратили внимание на смену образа рэпера. На встрече с Дюрантом у него была новая причёска.
Фото: https://twitter.com/ThroughTheLens
Напомним, в «Финикс» Дюрант был обменян из «Бруклин Нетс» в феврале. В «Санз» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации в среднем за матч Кевин набирал 27,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.
Дюрант, Янг и Холмгрен провели совместную тренировку:
Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт объяснил, почему игроки лиги не уважают Дюранта.
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