Кевин Дюрант встретился с рэпером Дрейком, сменившим образ

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант во время тренировки в межсезонье встретился с популярным рэпером Дрейком, решившим посетить занятие. Многие фанаты обратили внимание на смену образа рэпера. На встрече с Дюрантом у него была новая причёска.

Фото: https://twitter.com/ThroughTheLens

Напомним, в «Финикс» Дюрант был обменян из «Бруклин Нетс» в феврале. В «Санз» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации в среднем за матч Кевин набирал 27,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Дюрант, Янг и Холмгрен провели совместную тренировку:

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт объяснил, почему игроки лиги не уважают Дюранта.