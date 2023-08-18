Щербенёв — о четвертьфинале Суперкубка ЕЛ с ЦСКА: их игроки будут злыми

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался о предстоящем четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором его команда встретится с ЦСКА.
«Символично, что четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ мы играем с ЦСКА, который победили в полуфинальной серии в минувшем сезоне. Думаю, что игроки соперника будут злыми и максимально настроенными на победу, но и для нас крайне важно будет снова обыграть ЦСКА», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».
Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве с 21 по 24 сентября.
Напомним, «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в полуфинальной серии минувшего сезона Единой лиги ВТБ со счётом 4:3, но затем в финале уступил УНИКСу.
Ранее Щербенёв ответил на вопрос, считает ли он себя лидером в нынешнем составе сборной России.
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