Щербенёв — о четвертьфинале Суперкубка ЕЛ с ЦСКА: их игроки будут злыми

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался о предстоящем четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором его команда встретится с ЦСКА.

«Символично, что четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ мы играем с ЦСКА, который победили в полуфинальной серии в минувшем сезоне. Думаю, что игроки соперника будут злыми и максимально настроенными на победу, но и для нас крайне важно будет снова обыграть ЦСКА», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве с 21 по 24 сентября.

Напомним, «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в полуфинальной серии минувшего сезона Единой лиги ВТБ со счётом 4:3, но затем в финале уступил УНИКСу.

Ранее Щербенёв ответил на вопрос, считает ли он себя лидером в нынешнем составе сборной России.