Журналист The Ringer: Леброн Джеймс может перейти в «Филадельфию», чтобы сыграть с сыном

Спортивный журналист The Ringer Кевин О'Коннор выразил мнение, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс следующим летом может оказаться в «Филадельфии Сиксерс», чтобы сыграть вместе со своим сыном Бронни.

«Я думаю, что следующим летом целью Дэрила Мори (президента «Филадельфии Сиксерс» по баскетбольным операциям. — Прим. «Чемпионата») будет большая рыба, и это будет Леброн Джеймс. Это просто логично. Кто ещё это может быть?» — сказал О'Коннор в подкасте The Mismatch.

О'Коннор объяснил свою версию тем, что Бронни Джеймс, как ожидается, будет выбран в конце первого раунда драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. «Филадельфия Сиксерс» будет иметь соответствующий пик и сможет предложить высокую зарплату Леброну Джеймсу, который неоднократно заявлял о желании сыграть вместе со своим сыном.