Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард выпустил пятый рэп-альбом.
«DonDOLLA вышел! В этом альбоме вы услышите настоящих хитмейкеров и тяжеловесов музыки. Респект каждому, кто поучаствовал в создании этого альбома», — написал Лиллард на своей странице в «Твиттере» и приложил обложку альбома.
Фото: https://twitter.com/Dame_Lillard/status/1692386070388990190/photo/1
В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
Напомним, ранее Дэмьен Лиллард запросил у руководства «Портленда» обмен, а также заявил, что не желает рассматривать обмен ни в одну команду, кроме «Майами Хит».
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