Владислав Близнюк: переход в «Локо» — это большой шаг вперёд в моей карьере

Белорусский разыгрывающий Владислав Близнюк высказался о переходе в «Локомотив-Кубань».

«Во-первых, попадание в «Локо» — это большой шаг вперёд в моей карьере. Я очень вдохновлён этим. Буду работать ещё усерднее, хочу показать, на что я действительно способен, и хочу закрепиться в составе.

Как встретила команда? Очень хорошо, эмоции самые положительные, поэтому адаптация прошла нормально. Мы начали полноценную подготовку к чемпионату, и я уверен, что этот сезон для нас станет по настоящему успешным и мы добьёмся высоких результатов.

В тренировочном центре всё очень удобно, продумано до мелочей, организовано на самом высоком уровне. Здесь великолепный тренировочный зал, классная тренажёрка, а готовят в столовой просто супер. Условия для спортсменов созданы идеальные, остаётся только играть и побеждать.

Мои персональные задачи на сезон? Детально с тренерским штабом мы не проговаривали мою роль, но и без слов понятно, что от меня нужно. Шаг за шагом буду работать над тем, чтобы соответствовать требованиям.

Изменения структуры чемпионата? Я в этих изменениях, думаю, как и все остальные, вижу только плюсы. Добавились две команды, значит, будет больше игр. А спортсмены любят больше играть, чем тренироваться. Это лучше и для нас, и для болельщиков», — приводит слова Близнюка официальный сайт краснодарского клуба.