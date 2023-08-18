Домантас Сабонис: это будет самый тяжёлый сезон для «Сакраменто»

Центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис заявил, что предстоящий сезон будет самым сложным для команды после неожиданного третьего места в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, а также высказался о новом предсезонном турнире.

«Каждая команда хочет играть в плей-офф каждый год. И все хотят побеждать. Будет здорово, если мы сможем снова сделать это для такого особенного города, как Сакраменто. Весь город сходит с ума в такие моменты. Все видели, что происходит даже за пределами нашей арены.

Тот первый матч плей-офф стал самым громким, в котором я когда-либо участвовал. Мы даже не слышали, что говорил тренер. Это воспоминания, которые я никогда не забуду.

Мы определённо знаем, что это будет самый тяжёлый сезон. В прошлом году от нас ничего не ждали, но мы были в тройке лидеров. Теперь нас будут хотеть обыграть. Это будет нелегко. Мы должны быть сильными духом, чтобы выходить на площадку и просто быть собой. Мы становимся лучше в защите, добавляем новые элементы в нашу игру в атаке, чтобы удивить соперников. Это будет очень интересно для нас.

Внутрисезонный турнир? Я жду его. Мы действительно говорили об этом в течение последних трёх или четырёх лет, и это наконец произошло. Это ещё один шанс что-то выиграть. Эти кубки в середине сезона имеют большое значение. Это история», — приводит слова Сабониса Sporting News.

В минувшем сезоне НБА «Сакраменто Кингз» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде плей-офф.