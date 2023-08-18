Щербенёв — о предсезонке с «Локо»: в этом году проще, мы уже хорошо знаем систему тренера

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв рассказал о предсезонной подготовке без главного тренера команды Александра Секулича, которому предстоит руководить сборной Словении на чемпионате мира — 2023.

«Прошли медосмотр, затем начались тренировки. Команда у нас сильно не изменилась, и костяк мы сохранили. Так что все мы понимаем свои роли в команде и требования тренера. Сейчас потихоньку вкатываемся. Некоторые игроки, в том числе я, сейчас из сборной вернулись — мы уже в игровом ритме, и нам чуть проще. Но и остальные ребята тоже тренировались летом. Думаю, сейчас быстро все наберём форму и будем готовиться к товарищеским играм. Сейчас у нас по две тренировки каждый день: утром — тренажёрный зал, вечером отрабатываем взаимодействие.

Сложнее ли работать без Секулича? Всё нормально. С нами пока работает его помощник Юрица Жужа. Он тренерскую философию Секулича знает. Жужа с ним на связи, созванивается. Так что всё в порядке. Мы, в принципе, и в прошлом году в предсезонку были без главного тренера. Так что сейчас намного проще, чем в том году. Потому что уже хорошо знаем систему, все упражнения, комбинации», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».