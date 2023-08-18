Сборная США уверенно обыграла Грецию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные США и Греции. Игра закончилась победой американцев со счётом 108:86.

Самым результативным в матче стал звёздный атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс, набравший 21 очко.

Команды продолжают подготовку к предстоящему чемпионату мира — 2023, который пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября.

Сборные США и Греции сыграют в одной группе на предварительном этапе чемпионата мира. Также в квартете выступят команды Новой Зеландии и Иордании.

Ранее Энтони Эдвардс рассказал о конкуренции в составе сборной США, а также заявил, что не считает себя лидером национальной команды.