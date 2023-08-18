Сборная США уверенно обыграла Грецию в товарищеском матче
Поделиться
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные США и Греции. Игра закончилась победой американцев со счётом 108:86.
Самым результативным в матче стал звёздный атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс, набравший 21 очко.
Команды продолжают подготовку к предстоящему чемпионату мира — 2023, который пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября.
Сборные США и Греции сыграют в одной группе на предварительном этапе чемпионата мира. Также в квартете выступят команды Новой Зеландии и Иордании.
Ранее Энтони Эдвардс рассказал о конкуренции в составе сборной США, а также заявил, что не считает себя лидером национальной команды.
Комментарии
- 18 августа 2023
-
22:59
-
22:31
-
22:00
-
21:23
-
21:00
-
20:12
-
19:44
-
18:56
-
18:35
-
18:15
-
17:43
-
17:24
-
17:04
-
16:43
-
15:40
-
15:20
-
14:46
-
13:51
-
13:05
-
12:46
-
11:54
-
11:11
-
10:23
-
09:48
-
04:30
-
00:52
-
00:05
- 17 августа 2023
-
23:05
-
22:01
-
21:22
-
20:20
-
19:17
-
18:16
-
17:39
-
17:21
Партнерский контент