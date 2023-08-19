Сын Шакила О'Нила рассказал о том, повлияют ли проблемы с сердцем Бронни на его карьеру

Сын легендарного баскетболиста Шакила О'Нила Шариф рассказал о том, сможет ли Бронни Джеймс продолжить построение собственной баскетбольной карьеры после перенесённых проблем с сердцем.

«С ним всё в порядке. Я не думаю, что этот эпизод повлияет на его будущую карьеру», — приводит слова О'Нила TMZ.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ожидается, что он отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в НБА.

Спортивный журналист The Ringer Кевин О'Коннор выразил мнение, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс следующим летом может оказаться в «Филадельфии Сиксерс», чтобы сыграть вместе со своим сыном Бронни.