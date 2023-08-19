Байрон Скотт: Крис Пол больше похож на парня со вспомогательной функцией

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт прокомментировал переход разыгрывающего Криса Пола в «Голден Стэйт Уорриорз».
«Не могу сказать, чего ожидать от этого трансфера. Здесь нужно просто подождать, а там уже смотреть, что вышло по итогам. Я знаю, к какому стилю игры придерживается «Голден Стэйт»… На данном этапе своей карьеры Крис больше похож на парня со вспомогательной функцией. Будет интересно посмотреть на Пола в качестве игрока второй пятёрки, и как Стив Керр будет использовать его», — приводит слова Скотта Sports Illustrated.
Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» провели обмен, в результате которого Пол отправился в «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.
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