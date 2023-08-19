«Астана» объявила о переходе американского защитника Канкеля

«Астана» объявила о подписании контракта с 23-летним американским защитником Адамом Канкелем.

«Первой студенческой командой баскетболиста была «Белмонт Брюинз», за которую Адам выступал с 2018 по 2020 годы. В свой последний сезон в команде Бельмонтского университета игрок набирал 16,5 очка, а также совершал 2,8 подбора и 2,6 ассиста в среднем за встречу в рамках NCAA.

В 2020 году Адам, которым интересовался ряд коллективов из NCAA, принял решение продолжить спортивную карьеру в команде университета Ксавье, где и провел последующие три сезона. В 2022 году команда Канкеля во второй раз в своей истории выиграла Национальный турнир вызова.

В прошедшем сезоне баскетболист провёл 32 матча, в среднем набирая 10,8 очка, совершая 2,8 подбора и 3 ассиста за игру.

Приветствуем Адама в «Астане»! Желаем игроку удачного сезона в столичном клубе», — сообщает официальный сайт клуба из Казахстана.