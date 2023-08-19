Стив Керр — о сборной США: соперники могут обыграть нас, только если мы будем терять мяч

Главный тренер сборной США Стив Керр отметил стабильность своей команды после победы над сборной Греции (108:86) в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира — 2023.

«Это сложная задача, потому что у вас есть всего пара недель на подготовку, а потом мы сразу же попадаем на чемпионат. Поэтому мне нравится стабильность этой группы игроков.

Меня беспокоит количество наших потерь и подборы. Если мы сможем сохранять мяч, то будем иметь прекрасные шансы в матче против любого соперника. Соперники могут обыграть нас, только если мы будем часто терять мяч, давать им дополнительные владения и не сможем перестроиться. Я уже сказал парням об этом, это совсем не секрет для нас», — приводит слова Керра ESPN US.