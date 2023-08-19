Бэрфорд: цель «Локо» — вновь выйти в финал и выиграть его, моя личная цель — титул MVP

Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд рассказал о своём отпуске, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона, который станет для него уже третьим в краснодарском клубе.

«Как прошли первые занятия? Все успели соскучиться по этой атмосфере. За лето отдохнули, набрались сил и готовы работать на полную катушку.

Как выглядят идеальные летние каникулы? Я всё своё время провёл с семьей, мы путешествовали. Хорошее лето, спокойное – эмоционально разгрузился. Хорошо кушал, много отдыхал.

Этот сезон будет для меня уже третьим в Краснодаре? Да, я не припомню даже, чтобы легионеры столько играли в России или в Европе в одном клубе. Но знаете что — мне и моей семье здесь очень комфортно. Краснодар — замечательный город, в котором живут замечательные люди. Болельщики любят команду, а я и ребята, в свою очередь, отвечаем им тем же. А главное, «Локомотив-Кубань» — суперклуб. И я здесь востребован. Тут всё отлично в плане условий и организации, собраны классные игроки. Здорово быть частью «Локо».

Какие ожидания от предстоящего сезона? Думаю, это очевидно. Наша цель — вновь дойти до финала, только теперь его нужно выиграть. В течение сезона надо одержать как можно больше побед, и всем нужно остаться здоровыми. Главное — всегда быть в правильном настроении и получать удовольствие от игры.

Личные цели? Выиграть золотые медали и забрать титул MVP. Но выиграть титул с командой, конечно же, важнее!» — приводит слова Бэрфорда сайт краснодарского клуба.