Бэрфорд: цель «Локо» — вновь выйти в финал и выиграть его, моя личная цель — титул MVP

Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд рассказал о своём отпуске, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона, который станет для него уже третьим в краснодарском клубе.
«Как прошли первые занятия? Все успели соскучиться по этой атмосфере. За лето отдохнули, набрались сил и готовы работать на полную катушку.
Как выглядят идеальные летние каникулы? Я всё своё время провёл с семьей, мы путешествовали. Хорошее лето, спокойное – эмоционально разгрузился. Хорошо кушал, много отдыхал.
Этот сезон будет для меня уже третьим в Краснодаре? Да, я не припомню даже, чтобы легионеры столько играли в России или в Европе в одном клубе. Но знаете что — мне и моей семье здесь очень комфортно. Краснодар — замечательный город, в котором живут замечательные люди. Болельщики любят команду, а я и ребята, в свою очередь, отвечаем им тем же. А главное, «Локомотив-Кубань» — суперклуб. И я здесь востребован. Тут всё отлично в плане условий и организации, собраны классные игроки. Здорово быть частью «Локо».
Какие ожидания от предстоящего сезона? Думаю, это очевидно. Наша цель — вновь дойти до финала, только теперь его нужно выиграть. В течение сезона надо одержать как можно больше побед, и всем нужно остаться здоровыми. Главное — всегда быть в правильном настроении и получать удовольствие от игры.
Личные цели? Выиграть золотые медали и забрать титул MVP. Но выиграть титул с командой, конечно же, важнее!» — приводит слова Бэрфорда сайт краснодарского клуба.
- 19 августа 2023
-
12:17
-
12:05
-
11:14
-
10:57
-
10:08
-
10:02
-
09:52
-
09:23
-
08:26
-
07:20
-
06:30
-
05:11
-
00:25
- 18 августа 2023
-
23:30
-
23:19
-
22:59
-
22:31
-
22:00
-
21:23
-
21:00
-
20:12
-
19:44
-
18:56
-
18:35
-
18:15
-
17:43
-
17:24
-
17:04
-
16:43
-
15:40
-
15:20
-
14:46
-
13:51
-
13:05
-
12:46