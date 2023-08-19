«Давайте сделаем это». Леброн Джеймс показал, что его день начинается в 4 часа утра

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс показал, во сколько начинается его день во время подготовки к 21-му сезону в Национальной баскетбольной ассоциации.

Американский баскетболист выложил на своей странице в социальной сети скриншот, на котором видно время — 03:50 утра, и подписал фотографию: «Давайте сделаем это».

38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.

Напомним, Леброн выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года. Клуб намерен вывести номер игрока из обращения.

Ранее Джеймс показал свою актуальную физическую форму, поделившись фотографиями с тренировки.