«Давайте сделаем это». Леброн Джеймс показал, что его день начинается в 4 часа утра
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс показал, во сколько начинается его день во время подготовки к 21-му сезону в Национальной баскетбольной ассоциации.
Американский баскетболист выложил на своей странице в социальной сети скриншот, на котором видно время — 03:50 утра, и подписал фотографию: «Давайте сделаем это».
38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.
Напомним, Леброн выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года. Клуб намерен вывести номер игрока из обращения.
Ранее Джеймс показал свою актуальную физическую форму, поделившись фотографиями с тренировки.
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