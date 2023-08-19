Эй Смит: меня дразнили 1,5 очками за игру в студенчестве, но я не играл из-за колена

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит рассказал о проблемах с коленом, которые испытывал во время студенческой карьеры.

«В мой первый год в университете я сломал коленную чашечку и больше не мог играть. Мне пришлось бросить учёбу на целый семестр и поехать домой, чтобы восстанавливаться за счёт страховки моей матери, потому что университет не оплачивал мою страховку.

Когда я вернулся в команду и приступил к тренировкам, то каждые 36 или 48 часов моё колено переставало работать, и я не мог даже просто бегать, не прихрамывая.

Все дразнили меня 1,5 очками в среднем за игру, но я отвечал, что это не так — их было гораздо меньше. Я просто не играл, потому что сломал коленную чашечку об их невежественные задницы», — рассказал Эй Смит в подкасте Пола Джорджа.