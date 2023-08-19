Джордан Пул показал, как готовится к дебютному сезону в составе «Вашингтона»

Новоиспечённый защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул показал, как отрабатывает трёхочковый стэп-бэк.

В Сети появилось видео, на котором 24-летний Пул тренирует дальний бросок после шага назад.

Нынешним летом Пул был обменян из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон» после невыразительного выступления плей-офф. В плей-офф Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4. В регулярном чемпионате Пул набирал 20,4 очка, делал 4,5 передачи и 2,7 подбора.

Также одной из причин ухудшения взаимоотношений Пула и игроков «Голден Стэйт Уорриорз» считается драка с форвардом Дрэймондом Грином.