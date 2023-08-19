Денис Захаров — о травме: уже занимаюсь с мячом, скоро окажусь в общей группе
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Защитник «Зенита» Денис Захаров рассказал о восстановлении после разрыва крестообразных связок, из-за которого он не выходил на площадку с января этого года.
«У меня всё хорошо, уже чувствую себя намного лучше. Сейчас у меня идёт последний этап реабилитации, надеюсь, совсем скоро окажусь в общей группе. Я уже занимаюсь с мячом.
Лето прошло продуктивно: не было такого, чтобы я мог отдохнуть без процедур, в реабилитации так не бывает; каждый день была какая-то работа, но я понимаю, зачем это нужно делать, поэтому нет никакой усталости. Соскучился по игре, партнёрам, тренировкам и тренерам, хочу как можно скорее вернуться на паркет», — приводит слова Захарова официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
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