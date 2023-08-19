«Потом я понял». Иман Шамперт объяснил, как Кевин Гарнетт использовал трэш-ток для игры

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» американец Иман Шамперт высказался о звёздном соотечественнике Кевине Гарнетте.

В частности, Шамперт отметил, что Гарнетт, известный манерой резко высказываться на площадке, делал это не только для того, чтобы задеть соперника.

«Все видели по ТВ, как Гарнетт может говорить, но услышать что-то, что может вас задеть, во время игры… Он привлекает внимание, когда говорит с вами. И он постоянно делал это.

Когда мы играли против него во второй раз, я понял, что он не просто говорит чепуху. Он даёт своей команде понять, что есть свободная зона, где можно сыграть один на один.

Ощущение, что к тебе проявляют неуважение, когда ты с мячом. Но потом я понял, что он так выражается. Можно подумать, что парень прилюдно оскорбляет, но в действительности он руководит всей защитой», — сказал Шамперт в подкасте SHOWTIME Basketball.