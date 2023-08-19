Бобби Маркс сделал прогноз на финалистов плей-офф НБА в 2024 году

Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», а ныне эксперт Бобби Маркс сделал прогноз на то, кто сойдётся в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в 2024 году.

«В финале встретятся «Финикс Санз» и «Нью-Йорк Никс». Звёздная сила против стабильного ростера. Да, я обозначил эти две команды как ранних фаворитов, чтобы представлять свои конференции в июне. Стиль, в котором сформированы составы этих двух команд, кардинально отличается.

Высокоскоростные «Санз» пошли в олл-ин с обменом Кевина Дюранта в феврале, и к нему добавился Брэдли Бил в июне. С другой стороны, «Никс» выбрали более консервативный подход, оставив 13 игроков из команды, проигравшей «Майами Хит», а также добавят Донте Дивинченцо», — приводит слова Маркса ESPN.

В финале плей-офф НБА в 2023 году встретились «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».